Država se ja zadolžila za 1,75 milijarde evrov

Slovenija je izvedla prvo letošnjo zadolžitev. Skupna vrednost zadolžitve znaša 1,75 milijarde evrov, pri čemer je Slovenija izdala za 1,25 milijarde evrov novih štiriletnih obveznic in za pol milijarde evrov 40-letnih obveznic. Kakšni so pogoji zadolževanja? Koliko se mora Slovenija letos še zadolžiti? Kako in kdaj bo vračala izposojen denar? Lahko volitve zapletejo državno zadolževanje?