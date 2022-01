Država v novo dvojno zadolžitev

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je podelila mandat investicijskim bankam za izdajo dveh evrskih obveznic, prve imajo ročnost štirih let in bodo torej zapadle leta 2026, druge, z ročnostjo 40 let pa bodo zapadle leta 2062. V nadaljevanju članka lahko prebere kakšne so razmere na finančnih trgih. Se Slovenija zadolžuje pod dobrimi pogoji? Koliko se bo morala Slovenija letos skupno zadolžiti? Kako bodo porabljena sredstva in koliko bo konec leta javni dolg.