Državna zemlja v zasebne roke, cena pa v nebo

»Edinstvena investicijska priložnost v tej občini,« lahko preberemo v oglasu za zemljišče v središču Ivančne Gorice, na katerem je mogoča gradnja devetih stanovanjskih blokov s 150 do 200 stanovanji. Cena: 3,97 milijona evrov. Oglas ne bi vzbudil pozornosti, če ne bi državni stanovanjski sklad tega istega zemljišča prodal za okoli 640.000 evrov. To je precej manj, kot je v to zemljišče vložil. Kaj so razlogi za prodajo zemljišča? Zakaj je sklad prodal zemljišče za polovico nakupne cene, pod vrednostjo v knjigah in nižja od cene, primerljivega zemljišča? Kdo stoji za nakupom? Kakšne so prazne obljube občine?