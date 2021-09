Državni proračun 2022 porasel za še 650 milijonov evrov

Vlada začenja obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki nakazujejo nadaljevanje ekspanzivne javnofinančne politike in porabe. S spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2022–2024, ki je v vladni proceduri, se namreč najvišji obseg izdatkov državnega proračuna 2022 po juniju (ko je bil zvišan z dobrih 700 milijonov) znova zvišuje, in sicer za še dodatnih 650 milijonov, s 13,3 milijarde na 13,95 milijarde evrov.



Poraba v 2022 bo tako skupaj za milijardo 350 milijonov višja od predvidene v prvotno sprejetem proračunu za prihodnje leto. Z odlokom se povečuje tudi najvišji obseg dovoljenih izdatkov za državni proračun 2023, in sicer s 13,06 na 13,36 milijarde evrov. V vladi ob tem pričakujejo, da se bo ciljni primanjkljaj državnega proračuna 2022 kljub povečanju izdatkov znižal s 4,9 na 4,6 odstotka BDP, v 2023 pa 3,6 na 2,6 odstotka BDP.



Vlada višjo javno porabo na eni strani upravičuje z ugodnejšimi makroekonomskimi napovedmi Umarja in ustrezno višjimi davčnimi prilivi in hkrati meni, da je nujna, da bi z njo omogočili »ustrezen obseg izdatkov v luči spopadanja s posledicami epidemije covida-19, vključno z investicijami v zdravstvu, izvajanje programov evropske kohezijske politike (tudi na ravni občin) ter za zakonske obveznosti iz pokojninske blagajne.«



Izdatki za pokojninsko blagajno se tako v 2022 v skladu z odlokom povečujejo za dodatnih 180 milijonov na šest milijard 480 milijonov, sredstva za občine pa za 65 milijonov na dve milijardi 470 milijonov.

Fiskalni svet z oceno do 20. oktobra

Fiskalni svet bo svojo oceno spremenjenega proračunskega okvira poslal v državni zbor konec prihodnjega tedna, rok za oceno spremenjenega proračuna 2022 in predloga državnega proračuna 2023 pa je 20. oktober, nam je povedal predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.



Spomnimo, fiskalni svet je prejšnji teden ocenil, da bodo »na podlagi trenutno znanih informacij in napovedi pogoji za obstoj izjemnih okoliščin izpolnjeni tudi v letu 2022,« hkrati pa je vlado posvaril, da – ob trojnih volitvah, ki nas čakajo v 2022 – »uveljavitev izjemnih okoliščin predvsem ne sme biti izkoriščena za sprejemanje čezmernih ukrepov, ki odražajo zaključno fazo političnega cikla.«



In kakšna bo nadaljnja procedura pri sprejemanju proračunov? Državni zbor se bo s proračunskimi načrti vlade predvidoma seznanil v prvi polovici oktobra z nagovoroma premiera in ministra za finance, po razpravi v parlamentarnih delovnih telesih in vloženih dopolnilih bo dokončno sprejetje proračunov verjetno na mizah poslancev v drugi polovici novembra. V vsakem primeru bo to tudi politično zelo zahteven zalogaj za vladajočo koalicijo, ki v parlamentu že nekaj časa nima zagotovljene večine.

