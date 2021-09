DUTB ima vse manj premoženja

V nadaljevanju preberite še:

DUTB po lanskem zastoju zaradi epidemije nadaljuje prodajo preostalih naložb. Poleg prodaje nepremičnin kupce išče tudi za Alpino, Merkur nepremičnine in Melamin. Kaj to poemni za DUTB in kdaj bi jo lahko ukinili? Koliko je iztržila doslej? Kaj bo še na prodaj?