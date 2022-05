DUTB ustavila prodajo Istrabenz Turizma in Thermane

V nadaljevanju preberite še:

Z napovedano menjavo oblasti se bo na prepihu znašel tudi upravni odbor DUTB, s tem pa tudi nadzorniki in direktorji v družbah, ki jih upravlja slaba banka. Ta zato zdaj z zaostrovanjem pogojev za odpoklic nadzornikov želi, kot kaže, svojim kadrom zagotoviti vpliv v podjetjih tudi po zamenjavi oblasti. Kako? Kaj o vsem skupaj meni gospodarski minister in zakaj je proti privatizaciji porotoških hotelov in Thermane?