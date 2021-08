DUTB začenja prodajo žirovske Alpine

V nadaljevanju preberite še:

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je za Delo potrdila, da je začela postopke za prodajo žirovske Alpine. V ta namen je že sklenila pogodbe za storitve finančnega in drugega svetovanja pri prodaji. Kaj to pomeni za žirovskega proizvajalca obutve? Kako daleč je prodaja in kdo bodo svetovalci? Kako je Alpina preživela epidemijo?