Dvig odkupnih cen mleka za 5 centov

Ljubljanske mlekarne bodo tako v aprilu kot maju dvignile odkupno ceno mleka za 2,5 centa. Skupaj to pomeni dvig za pet centov do konca maja, kar je bila tudi zahteva kmetov ob začetku pogajanj pretekli teden. Kot so sporočili iz Ljubljanskih mlekarn, bo to zanje pomenilo 35-odstotno povišanje odkupne cene surovega mleka glede na maj 2021.

Pretekli teden so se med deležniki v mlečni verigi začela pogajanja o dvigu odkupnih cen mleka. Kmetje so zahtevali zvišanje odkupne cene mleka za pet centov na 42 centov na kilogram, kolikor je povprečje v EU. Pozneje so pogovori o cenah mleka tekli na ravni zadrug in proizvajalcev mleka, kjer je, kot kaže, prišlo do napredka.

»Na pogovorih z dobavitelji, ki so potekala ta teden, smo se strinjali, da je odgovornost enih in drugih, da zagotovimo vzdržno poslovanje vseh členov v verigi, obenem pa potrošnikom cenovno dostopno kakovostno slovensko mleko in mlečne izdelke,« so v današnjem sporočilu za javnost zapisale Ljubljanske mlekarne.

Ob tem so dodali, da bodo v podjetju še naprej spremljali razmere na trgu in v primeru drastičnih povečanj stroškov tem sledili tudi z dvigi odkupnih cen. »Ob tem znova poudarjamo, da je v takšnih razmerah ključno preudarno ravnanje vseh - kmetov, mlekarn in trgovcev - ter iskanje kompromisov, da bomo potrošniku še vedno lahko zagotavljali poseganje po kakovostnih in dostopnih slovenskih mlečnih izdelkih,« so še zapisali.

Po neuradnih informacijah naj bi na zvišanje odkupnih cen mleka sicer pristalo več velikih kupcev mleka.