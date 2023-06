Dvojna igra države v Telekomu in Cinkarni

V nadaljevanju preberite:

Visoke cene energije bodo letos »začinile« tudi skupščine delničarjev. Pri tem pa lahko igra država, v podjetjih, kjer je lastnica, tudi dvojno igro, saj lahko z izglasovanjem dividende prepreči izplačilo državne pomoči. Najprepoznavnejši družbi v tem položaju sta Telekom Slovenije in Cinkarna Celje. Kakšni so pogoji za dodelitev pomoči? Kako lahko delničarji izglasujejo dividedno, podjetje pa ohrani pravico do pomoči?