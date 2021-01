E-nakupovanje je zdaj še varnejše

V članku preberite:

Direktiva o plačilnih storitvah (PSD2), ki je v slovensko zakonodajo prenesena v zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, bankam med drugim z novim letom nalaga, da na spletnih prodajnih mestih, ki uporabljajo storitev varnega spletnega nakupovanja, omogočijo tako imenovano močno avtentikacijo, ki zmanjšuje tveganje goljufij. Informacija je še kako pomembna, če vemo, da že več kot tri četrtine Slovencev kupuje prek spleta, pri čemer jih večina meni, da je tak nakup varen. In še bolj bo, pravijo v bankah. V nadaljevanju si poglejte, kaj natančno pričakujejo potrošniki in kaj obljubljajo ponudniki plačilnih storitev.