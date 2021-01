ECB brez sprememb obresti, nadaljuje z ukrepi

Evropska centralna banka danes ni spremenila svojih obrestnih mer, ki bodo ostale na obstoječih ravneh, dokler se inflacijska pričakovanja ne bodo robustno približala cilju, ki znaša blizu, a pod dvema odstotkoma, je danes odločil svet ECB.



Evropska denarna oblast bo tudi nadaljevala s spodbujevalnimi ukrepi v okviru pandemičnega programa odkupov vrednostnih papirjev (PEPP) v skupnem znesku 1850 milijard evrov. Odkupi, namenjeni ugodnemu financiranju, naj bi trajali vsaj do konca marca 2022, v vsakem primeru pa do ugotovitve, da je kriza, povezana s koronavirusom, končana. Dodatno bo svet poskrbel tudi za refinanciranje glavnic zapadlih vrednostnih papirjev iz programa PEPP vsaj do konca leta 2023.



Svet ECB je še sporočil, da bo nadaljeval tudi z vsemi drugimi denarnimi ukrepi, potrebnimi za zagotavljanje likvidnosti v evrskem območju, vključno z dolgoročnimi operacijami refinanciranja, ki so namenjene za pomoč bankam pri njihovem kreditiranju gospodarstva in prebivalstva. ECB še napoveduje, da ostaja odprta za nadaljnje prilagoditve vseh svojih inštrumentov, če bo to potrebno.



Podrobneje bo odločitve sveta, pri katerih sodeluje tudi guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle, predstavila predsednica ECB Christine Lagarde.











Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: