Evrski bankovci bodo dobili novo podobo

V Evropski centralni banki so napovedali preoblikovanje evrskih bankovcev. Ti so že od leta 2002 prepoznavni po arhitekturnih motivih oken, portalov in mostov, preoblikovani pa bodo do leta 2024. Napovedani cilj tega je, da bi postali bankovci »bolj povezani z Evropejci«. Vsaj po podobi, če se nemara denarnice Evropejcev na evroobmočju ne bodo vedno polnile po njihovih željah.

Postopek izbora bodo kreirale fokusne skupine ECB, ki bodo v 19 državah z evrom zbirale predloge o temi novih bankovcev.

»ECB je že imenovala člane svetovalne skupine, in sicer na podlagi predlogov nacionalnih centralnih bank v evroobmočju, pri čemer člani delujejo na različnih področjih, kot so na primer zgodovina, naravoslovje, družboslovje, vizualna umetnost in tehnologija,« so zapisali v sporočilu za javnost. Iz Slovenije je imenovana Jana Arbeiter, docentka in raziskovalka na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Svetovalna skupina bo najprej naredila ožji seznam tem

Predsednica ECB Christine Lagarde. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Po 20 letih je čas, da prenovimo podobo svojih bankovcev in jo približamo Evropejcem vseh starosti in vseh družbenih skupin,« je prepričana predsednica ECB. Aktualna podoba bankovcev – na natečaju zanje je leta 1996 zmagal avstrijski oblikovalec– je sicer taka, da z abstraktnostjo in motivom odprtosti ter povezovanja ne prinaša kakšnega vsiljevanja nacionalnih motivov posameznih držav članic.

Svetovalna skupina bo najprej naredila ožji seznam tem in ga predložila svetu ECB, ta pa ga bo pred začetkom natečaja za oblikovanje predstavil javnosti. Končno odločitev bo svet sprejel do leta 2024.

Kot dodaja ECB, je najnovejša študija o plačilnih navadah potrošnikov v evroobmočju (Space) pokazala, da je bila v letu 2019 gotovina še vedno najbolj priljubljeno plačilno sredstvo pri plačilih malih vrednosti, ki jih potrošniki opravijo osebno. Čeprav je zatem med pandemijo število brezgotovinskih plačil naraslo, se je povpraševanje po gotovini vseeno povečalo zaradi njene ključne vloge kot hranilca vrednosti.