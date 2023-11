ECB kritično o slovenskem davku na bilančno vsoto bank

V nadaljevanju preberite:

Evropska centralna banka je slovenskemu finančnemu ministrstvu poslala mnenje o nameravani uvedbi davka na bilančno vsoto bank, s katerim namerava vlada na leto pri bankah zbrati dodatnih 100 milijonov evrov davka. V Frankfurtu so do uvedbe davka zadržani in opozarjajo na več potencialnih negativnih posledic.

Kaj so zapisali?

Kaj o uvedbi davka menijo slovenski bančniki?

Kakšni so argumenti ministrstva za finance?