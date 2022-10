ECB pred dvigom obresti, inflacija pomembnejša od recesije

V nadaljevanju preberite:

Svet Evropske centralne banke, ki ga vodi Christine Lagarde, bo v četrtek spet odločal o denarnih zadevah in pričakovati je, da bo ključne obrestne mere znova zvišal za 0,75 odstotne točke. Vsaka drugačna odločitev bi bila presenetljiva v razmerah, ko inflacija v državah z evrom v povprečju dosega rekordnih deset odstotkov. Zategovanje denarne politike bo seveda pospešilo recesijske trende, a prva prioriteta centralnih bank je zdaj zniževanje inflacije, saj bi neobrzdano divjanje cen lahko imelo še bolj nepredvidljive gospodarske in socialne posledice.

Kako so se ključne obrestne mere ECB gibale v zadnjih desetih letih? Kaj o poslabšanih pogojih financiranja meni nekdanji guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari? Zakaj je po njegovih besedah lahko bonitetna ocena Slovenije v prihodnje pod pritiskom in kako bi to tveganje omilili?