ECB razmišlja o uvedbi digitalnega evra do 2025

V članku med drugim preberite:



»Evro pripada Evropejcem in mi smo njegovi varuhi. Pripravljeni moramo biti, da izdamo digitalni evro, če se bo pokazala potreba po tem,« je pred časom dejala predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde. Digitalizacija plačevanja gre z velikimi koraki naprej, v finančni industriji se dogajajo velike spremembe, o svojih digitalnih valutah kot evoluciji denarja v 21. stoletju pa zdaj intenzivno razmišljajo v vodilnih svetovnih centralnih bankah. ECB bo dokončno odločitev o uvedbi digitalnega evra sprejela poleti.



Pojasnjujemo: kaj je digitalni evro, ali je kaj povezan z digitalno revolucijo v evropskih in svetovnih financah, katera država je najbliže uvedbi digitalne valute, v kateri fazi je zdaj projekt digitalnega evra in kdaj bi ga lahko, če bo tako odločeno, začeli uporabljati digitalni evro v praksi, v vsakodnevnih plačilih.