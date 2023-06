ECB znova povišala obrestne mere

Evropska centralna banka je vse tri ključne obrestne mere zvišala že osmič zapored, tokrat za 25 bazičnih točk, na najvišjo raven po letu 2001. Tako se obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja zvišuje na štiri odstotke, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila na 4,25 odstotka, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita pa na 3,5 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 21. junija.

Poteza je bila pričakovana, saj inflacija v evrskem območju še vedno krepko presega dvoodstotni inflacijski cilj ECB. V maju je povprečna medletna rast cen v evrodeželi znašala 6,1 odstotka, osnovna inflacija, očiščena cen hrane in energentov, pa je bila v povprečju 5,3-odstotna. Finančna javnost sicer pričakuje še vsaj eno zvišanje obrestnih mer, in sicer že na prihodnjem zasedanju sveta ECB 27. julija.

V junijskih makroekonomskih projekcijah strokovnjaki evrosistema pričakujejo, da bo skupna inflacija v povprečju znašala 5,4 odstotka v letu 2023, tri odstotke v letu 2024 in 2,2 odstotka v letu 2025. Strokovnjaki so projekcije gospodarske rasti za letošnje in prihodnje leto rahlo popravili navzdol. Zdaj pričakujejo, da bo gospodarska rast znašala 0,9 odstotka v letu 2023, 1,5 odstotka v letu 2024 in 1,6 odstotka v letu 2025.

Podrobneje bo današnje odločitve sveta ECB in nove makroekonomske projekcije za evrsko območje pojasnila predsednica ECB Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.