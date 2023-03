ECB znova ugotavlja, da so banke v evrodeželi zdrave

Nadzorniki Evropske centralne banke (ECB) so na današnjem srečanju ugotovili, da zadnji pretresi v nekaterih ameriških bankah in švicarski Credit Suisse niso okužili tudi bank v evrskem območju, svoje vire citira agencija Reuters. Člani nadzornega odbora ECB so tako po poročanju agencije opravili že drugi ad hoc sestanek v zadnjih dneh, prihodnji teden pa imajo predvideno še redno srečanje v Frankfurtu. Drugače se redno sestajajo na vsake tri tedne, Slovenijo pa v nadzornem odboru zastopa viceguverner BS Primož Dolenc.

Nadzorniki, ki jih vodi Andrea Enria, naj bi tokrat tudi ocenili, da so depoziti v evropskih bankah stabilni in da ni negativnih posledic izpostavljenosti do Credit Suisse. Slednji je švicarska centralna banka ta teden priskočila na pomoč z likvidnostno pomočjo v višini kar 50 milijard frankov. Banke v evrodeželi sicer zdaj po uradnih podatkih razpolagajo s kar 4000 milijardami evrov presežne likvidnosti.

ECB je sicer že po včerajšnji seji svojega sveta sporočila, da so banke v evrskem območju odporne in v dobrem kapitalskem in likvidnostnem položaju.