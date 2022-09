ECB zvišala obrestne mere za kar 75 bazičnih točk

Evropska centralna banka je znova zvišala vse tri ključne obrestne mere za rekordnih 75 bazičnih točk, kar so nekateri guvernerji in finančni trgi že predvidevali. Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita, ki je bila dolgo negativna in je pri nas pripeljala do uvedbe ležarin, tako zdaj znaša 0,75 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 14. septembra 2022.

»S tem velikim korakom se pospešuje prehod z večinoma zelo spodbujevalno naravnane ravni obrestnih mer denarne politike v smeri ravni, ki bodo zagotovile čimprejšnjo vrnitev inflacije na dvoodstotni cilj ECB v srednjeročnem obdobju,« so zapisali na spletni strani.

Svet ECB je odločitev »sprejel zato, ker je inflacija daleč previsoka in bo verjetno še daljše obdobje ostala nad ciljno ravnijo, ter pričakuje, da bo obrestne mere še nadalje zvišal. Po Eurostatovi prvi oceni je inflacija avgusta dosegla 9,1 odstotka. Inflacijo še vedno potiskajo navzgor strmo naraščanje cen energentov in hrane, pritiski s strani povpraševanja v nekaterih sektorjih zaradi ponovnega odpiranja gospodarstva ter ozka grla v dobavnih verigah. Cenovni pritiski se še naprej krepijo in širijo po celotnem gospodarstvu, inflacija pa bi se lahko v bližnji prihodnosti še dodatno zvišala,« sporočajo z ECB.

Inflacija se bo oceni ECB znižala, »ko bodo sedanja gonila inflacije sčasoma izzvenela in bo normalizacija denarne politike začela učinkovati na gospodarstvo in določanje cen«.

Kar zadeva prihodnje obdobje, so strokovnjaki ECB projekcije inflacije precej popravili navzgor in zdaj pričakujejo, da bo inflacija v povprečju znašala 8,1 odstotka v letu 2022, 5,5 odstotka v letu 2023 in 2,3 odstotka v letu 2024.

Svet ECB je sicer že julija zvišal ključne obrestne mere za 50 bazičnih točk in tedaj napovedal nadaljevanje normalizacije obrestne politike.

Današnje odločitve sveta ECB bo podrobneje pojasnila njegova predsednica Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.

