Joc Pečečnik je novi lastnik Primorskih skladov

Z današnjim dnem je po pridobitvi vseh zahtevanih soglasij regulatornih organov v Sloveniji Skupina Elektronček v lasti Joca Pečečnika uspešno zaključila prevzem družbe Primorski skladi. Vizija družbe je, da Primorski skladi postanejo ena od vodilnih družb za upravljanje investicijskih skladov v regiji in širše v Srednji in Vzhodni Evropi. Primorski skladi so družba za upravljanje investcijskih skladov s sedežem v Kopru, ki vzajemne sklade kot ena prvih družb za upravljanje v Sloveniji upravljajo že skoraj 30 let, so sporočili iz družbe. Posel je bil sicer dogovorjen že lani, za dokončanje pa so bila potrebna soglasja regulatorjev.

V vodstvu Primorskih skladov so po navedbah Elektrončka izrazili zadovoljstvo, da novi lastnik podpira dejavnost upravljanja investicijskih skladov ter da si želi nadgraditi obstoječo ponudbo in posodobiti poslovanje. Verjamejo, da bodo z novim lastnikom poslovno pot uspešno nadaljevali.

Družba Elektroncek Group je prevzem Primorskih skladov Agenciji za varstvo konkurence prijavila septembra lani, ta je nato oktobra izdala odločbo, da transakcija ni podrejena določbam zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

Elektronček na prevzemnem pohodu

Elektronček je sicer po prodaji podjetja za gradnjo in oddajanje igralniških aparatov Interblock kupila več podjetij ali pa jih dokapitalizirala. Tako so zagotovili denar za MI&LAN, tekstilno podjetje, kupili proizvajalca vode Costella ter vložil denar v nekatere startupe in razvoj nepremičnin.