Elektronska maketa pametnega mesta že deluje v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Da bi si to lažje predstavljali in posledično tudi hitreje uvedli v vsakdanjo prakso, sta podjetji A1 Slovenija in Iskra v prostorih zadnjega pripravili nazoren demonstracijski prikaz delovanja nekaterih pametnih rešitev in storitev nove generacije. Izdelali sta interaktivno maketo, nekakšen prototip pametnega mesta. Ta v pomanjšanem merilu premore vse ključne komponente za jasen prikaz delovanja tehnološko gnane prihodnosti.