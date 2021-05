Eles v Cirkovcah začela s preizkusi 400-kilovoltnega stikališča

Aleksander Mervar, direktor Elesa, ob položitvi temeljnega kamna za izgradnjo daljnovoda Cirkovce-Pince. FOTO: Jure Eržen/Delo

Družba Eles je začela z zagonskimi in funkcionalnimi preizkusi novega 400-kilovoltnega (kV) stikališča v razdelilni transformatorski postaji Cirkovce, ki je bilo načrtovano skupaj z umestitvijo novega daljnovoda Cirkovce–Pince. S štirinajstimi 400-kilovoltnimi polji postaja razdelilna transformatorska postaja Cirkovce, kot navaja Eles v sporočilu za javnost, največje takšno stikališče v Sloveniji.V okviru izgradnje novega dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce–Pince, ki bo slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje povezal z madžarskim, se je Eles lotil celovite prenove in nadgradnje razdelilne transformatorske postaje (RTP Cirkovce). Preuredili so vse 110-kilovoltne daljnovode, ki se v obstoječe stikališče vključujejo z vzhodne strani, preuredili so 220-kilovoltni daljnovod Žerjavinec–Cirkovce ter preuredili in v RTP Cirkovce vzankali 400 kV daljnovoda Maribor–Krško in Maribor–Podlog. S temi posegi so v RTP Cirkovce postala aktivna štiri nova 400 kV daljnovodna polja, od katerih gresta dve v smeri Maribora ter po ena v smeri Krškega in Podloga.»Dela, ki so zelo zahtevna zaradi zagotavljanja neprekinjenega obratovanja obstoječega stikališča, potekajo po terminskem načrtu, zaključek vseh del pa je predviden marca 2022, ko bo daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince pripravljen za poskusno obratovanje,« je poudaril direktor družbe ElesNovo stikališče bo omogočilo postopno nadgradnjo 220 kV prenosnega omrežja v tem delu Slovenije na 400 kV napetostni nivo in vključitev dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce–Pince, ki je trenutno v gradnji, v slovenski elektroenergetski sistem. V družbi Eles so se zdaj lotili prestavitve 110 kV kablovodov v novo stikališče in rekonstrukcijo daljnovodov Maribor–Cirkovce 1 in 2, Cirkovce–Zlatoličje, Cirkovce–Kidričevo 1, 2 in 3, Formin–Cirkovce, Cirkovce–Rogaška Slatina ter spojitev 220-kilovoltnih daljnovodov Žerjavinec-Cirkovce in Cirkovce-Podlog. Odstranjeni bosta tudi obstoječi stikališči. Predvidoma julija pa bo z obratovanjem pričel tudi drugi transformator 400/110 kV.