Elon Musk imenovan na položaj tehnokralja Tesle

V enem bolj čudnih regulatornih sporočil se je milijarder in glavni izvršni direktor izdelovalca električnih avtomobilov Tesla Elon Musk zavihtel na položaja tehnokralja (v angleščini Technoking). Pri tem je finančnega direktorja družba povišala na položaj vladarja kovancev (Master of Coin).



Tesla je v zgodnjih jutranjih urah novega delovnega tedna ameriškemu regulatorju finančnih trgov priglasila spremembo, ki se glasi: »Z začetkom veljavnosti od 15. marca 2021 se položaj Elona Muska in Zacha Kirkhorna spremeni v tehnokralja Tesle oziroma vladarja kovancev. Elon in Zach pri tem ostaneta na položaju glavnega izvršnega direktorja oziroma glavnega finančnega direktorja.« Sporočilo je podpisal finančni direktor Zachary J. Kirkhorn, kot je njegovo polno ime.



Sporočilo ne navaja, zakaj in kako je nastala sprememba položaja dveh ključnih oseb avtomobilskega velikana Tesle.



Musk je sicer v preteklosti že večkrat razjezil ameriške regulatorje, a so bile takratne poteze bolj problematične. Med drugim je v obdobju zagona množične proizvodnje avtomobilov, ko je imela Tesla kar nekaj težav z realizacijo, pa tudi z ozkimi grli v proizvodnji in prodaji, Musk nekajkrat posredoval zavajajoče informacije o poslovanju družbe. V tistem obdobju se je tudi večkrat sprl z novinarji zaradi vprašanj o poslovanju Tesle.



V zadnjem obdobju pa je Musk v ospredju pozornosti predvsem zaradi odločitve, da bo del sredstev Tesle investiral v kriptovalute.



Delnice Tesle so trenutno nekoliko nižje kot na začetku leta. Po spodbudnem začetku in močni rasti v prvi polovici januarja pa se je cena delnic v začetku februarja začela sesedati, ko so se znižale tudi cene ameriških tehnoloških podjetij.

