Elon Musk, najbogatejši človek na svetu: No, pojdimo nazaj na delo

Njegovo premoženje je ocenjeno na 151 milijard evrov. FOTO: Odd Andersen/AFP



Povpraševanje po električnih vozilih narašča

Izvršni direktor in večinski lastnik podjetja Teslaje postal najbogatejši človek na svetu. Njegovo premoženje je ocenjeno na 151 milijard evrov. Potem ko so delnice družbe zrasle za 4,8 odstotka, je na lestvici najbogatejših prehitel ustanovitelja Amazona, ki je na vrhu kraljeval od leta 2017. Bezos sicer zaostaja le za »malenkost«, saj so pri Bloombergu njegovo premoženje ocenili na približno 150 milijard evrov.Elon Musk je tudi po objavi novice, da je najbogatejši človek na svetu, ostal zvest sam sebi. Na družbenem omrežju twitter, kjer ima 41 milijonov sledilcev, je zapisal: »Kako čudno ...« in še »No, pojdimo nazaj na delo.« Polovico svojega bogastva namerava, kot je dejal, uporabiti za »reševanje težav na Zemlji«, drugo polovico pa za »vzpostavitev samopreskrbnega mesta na Marsu«, da bi tam zagotovil možnost za razvoj vrst, če bi Zemljo uničila kakšna naravna ali nenaravna sila.V seriji tvitov je 49-letni Musk pojasnil, da ima resda veliko denarja, a da je razlog, da si ga želi še več, drugačen, kot si marsikdo misli. Dodal je, da časa za rekreacijo skorajda nima, prav tako tudi ne poseduje počitniških hiš ali jaht. Milijonar je Musk postal že pri 30 letih starosti, potem ko je leta 1999 prodal svojo spletno oglasno platformo Zip2 računalniškemu podjetju Compaq.Elon Musk je po poročanju Guardiana pred manj kot dvema mesecema na drugem mestu lestvice 500 najbogatejših ljudi na svetu prehitel ustanovitelja Microsofta. A povpraševanje po električnih vozilih je zraslo, z njim delnice Tesle in tudi vsota na Muskovem bančnem računu.Tržna vrednost Tesle je ta teden prvič presegla 700 milijard dolarjev (570 milijard evrov), podjetje je tako vredno več kot Toyota, Volkswagen, Hyundai, GM in Ford skupaj. Elon Musk, ki ima v lasti 35 odstotkov Teslinih delnic, je bil v začetku leta 2020 35. najbogatejši človek na svetu. V njegovi lasti je sicer tudi podjetje Space, ki v sodelovanju z Naso prevaža astronavte na Mednarodno vesoljsko postajo.