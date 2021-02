Šef Tesle in Spacexa in še nekaterih drugih družb Elon Musk ni več najbogatejši človek na svetu, potem ko so padle delnice njegovega avtomobilskega podjetja. Delnice Tesle so, kot navajajo tuji mediji, izgubile okoli 20 odstotkov vrednosti od začetka januarja, ko je bila ena vredna več kot 880 dolarjev.Največji padec so delnice utrpele, potem ko je podjetje investiralo 1,5 milijarde dolarjev v bitcoin. Kriptovaluta je v zadnjih dneh prav tako izgubila na vrednosti, zato naj bi nekateri investitorji v Teslo prodali svoje delnice. Vrednost bitcoina se je pred objavo Muskovega nakupa in napovedi, da bodo pri Tesli začeli sprejemati plačila v tej valuti, dvigovala in v nedeljo je dosegla 57.000 dolarjev, nato pa je vrednost padla in včeraj dosegala manj kot 48.000 dolarjev, kar pa je še vedno več kot pa ob sklenitvi posla s Teslo. Musk je tako pripomogel k rasti bitcoina kot tudi k njegovemu padanju in s tem tudi padanju vrednosti delnice Tesla, potem ko je konec tedna na twitterju pokomentiral, da se mu zdi cena kriptovalute res nekoliko visoka.V ponedeljek je tako sledil 8,5 odstotni padec vrednosti delnice Tesla, v torek pa še za šest odstotkov. Tesla je sicer na vrednosti največ pridobila lani, ko so se delnice z 90 dolarjev povzpele nad 700 dolarjev.Najbogatejši Zemljan je tako znova prvi mož Amazona .