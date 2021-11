Elon Musk pošteno zatresel delnico Tesle

Obdobje objav kvartalnih rezultatov se v ZDA počasi končuje. Objavilo jih je že več kot 90 odstotkov podjetij iz indeksa S&P 500 in spet lahko govorimo o izjemno spodbudnih novicah za kapitalski trg. Namreč, več kot 80 odstotkov objav je pozitivno presenetilo glede dobička na delnico in tudi pri več kot 75 odstotkih objav je bilo pozitivno presenečenje glede višine prihodkov.

Učinek gospodarskega okrevanja po koronskih zapiranjih gospodarstev tako še vedno ni izgubil momenta in to odpira pot do novih rekordov cen delnic. Dodatni veter v krila delniških naložb je v tem tednu dodal še ameriški predsednik Joe Biden, ki je tudi s številnimi glasovi republikanskih kongresnikov dobil v roke več kot 1000 milijard dolarjev vreden projekt infrastrukturne obnove in izgradnje. Z njim bodo v prihodnjih petih letih vsaj delno obnovili ameriško infrastrukturo – od cest, mostov, železnic pa vse do hitrega interneta. S tem bodo ustvarjena številna nova delovna mesta na področju zvezne in lokalne oblasti, kar se bo vsekakor prelilo tudi v zasebni sektor.

Potrošnja raste

Tudi podatki o potrošnji so zelo spodbudni, in to kljub vedno višjim cenam. To anomalijo lahko pojasnimo s tem, da se je v ZDA povprečna urna postavka zaposlenega dvignila za približno pet odstotkov v zadnjem letu, kar nekako nevtralizira negativni učinek inflacije. Vseeno je treba nekaj previdnosti, saj vedno višja inflacija »pritiska« na Fed, da bodo začeli resneje razmišljati o hitrejšem začetku dvigovanja obrestnih mer.

Smo pa nekaj predaha doživeli tudi na vročem naftnem trgu. Po koordinirani akciji ZDA se je namreč cena nafte končno le nekoliko znižala. ZDA so se z namenom zajezitve vedno bolj alarmantnih podatkov o inflaciji odločile zaprositi največje porabnice nafte za sprostitev strateških rezerv. V to akcijo so vključili celo Kitajsko, ki je sprejela pobudo, in tako bodo dejansko sprostili nekaj svojih strateških rezerv.

Vseeno se ocenjuje, da gre bolj za ukrep, ki ne bo dolgoročno stabiliziral oziroma znižal cene nafte. Sistemska težava še vedno ostaja – ponudba namreč ne dohaja povpraševanja, zato se bo nadaljeval pritisk na višanje cene nafte in prelivanje tega učinka v potrošnjo.

Musk prodaja zaradi davkov ali česa drugega?

Tesla in S&P 500 v letu 2021 VIR: Infografika Delo

Za kar nekaj pretresa na borzi pa je spet poskrbel Elon Musk, ki je prek družbenih omrežij spraševal svoje sledilce, ali naj proda desetodstotni delež svojega premoženja v delnicah Tesle. Sredi oktobra je namreč delnica Tesle začela strmo rasti, saj je dobila zalet v dobri objavi kvartalnih rezultatov in večjem naročilu Teslinih vozil določene družbe za izposojo vozil. Po začetku objav, da je Musk začel prodajo svojih delnic, pa je tečaj v samo nekaj dneh utrpel skoraj 20-odstotni padec.

Glede na objavljene informacije je s prodajo svojih delnic nekje na polovici – če se bo držal svojih obljub iz objav na družbenih omrežjih. Razlog za prodajo naj bi bil v plačilu davka, ki ga bo imel z unovčevanjem opcij na delnice Tesle, ki zapadejo prihodnje leto. Analitike je pri tem bolj zmotilo dejstvo, da bo unovčil bistveno več delnic, kot bi potreboval denarja za plačilo teh davkov.

Tako so se začela ugibanja, kaj je dejanski oziroma dodaten razlog za prodajo take količine delnic. Lahko da Musk snuje kak nov projekt ali potrebuje dodatna sveža sredstva za financiranje svojega vesoljskega programa. Drugi menijo, da unovčuje dobiček na svojih delnicah zaradi napovedanega dviga davkov v prihodnjem letu, s čimer bo Bidnova administracija financirala obsežne infrastrukturne projekte. Ali pa si je pri tej ceni preprosto postavil »mejo« za delno realizacijo dobičkov na delnicah Tesle ...