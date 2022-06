Ena od nujnosti je poenostavitev podpisovanja

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji relativno majhen delež podjetij uporablja namensko rešitev za upravljanje dokumentov, kakršen je dokumentni sistem. Stroka ocenjuje, da je takih le četrtina, torej je še veliko prostora za napredek. Dokumentni sistem še dodatno pospeši in poenostavi delo z dokumenti in predstavlja ključno podporo internim procesom, saj ni le strukturiran način hranjenja dokumentov, temveč je živ sistem za lažje in hitrejše odločanje ter operativno učinkovitost organizacije. Uspešnejša podjetja pa so že korak (ali dva) naprej.