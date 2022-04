Ena ponudba za gradnjo železniških sistemov

V podjetju 2TDK so prejeli samo eno ponudbo za gradnjo tretjega (zadnjega) dela drugega tira, vendar z njo niso zadovoljni. Konzorcij podjetij, v katerem je vodilni partner Železniško gradbeno podjetje Ljubljana (v večinski državni lasti), člana pa sta še Kolektor Koling in Yapi Merkezi Construction, je oddal ponudbo, da bi železniške in predorske sisteme na progi Divača–Koper zgradili za 198,5 milijona evrov.

Po noveliranem investicijskem programu in spremembi javnega naročila (iz prvotno načrtovanega tretjega sklopa so zaradi pritožb GH Holdinga izločili gradnjo telekomunikacijskih in signalnovarnostnih naprav) je 2TDK za gradnjo tirov, voznega omrežja, električnega napajanja in prezračevalnih naprav v predorih v javnem naročilu postavil mejo naložbe na 142,2 milijona evrov. Konzorcij treh družb je oddal skoraj 40 odstotkov dražjo ponudbo.

Pavle Hevka, generalni direktor 2TDK.Foto: Jure Eržen

Vodstvo 2TDK je sprva pričakovalo, da se bo o ponudbi odločilo že včeraj, vendar so nam odgovorili, da si bodo vzeli še nekaj dni časa in poskušali dokončno odločitev preveriti na seji nadzornega sveta. Poleg zavrnitve in objave novega naročila imajo vsaj še dve možnosti: da gredo s ponudniki v pogajanja ali pa v še eno delitev naročila, tako da bi letos ločeno oddali predvideno prestavitev tirov pri Divači (ocenjeno na osem do deset milijonov evrov), preostala dela pa kasneje.

Konzorcij treh podjetij bi gradil 40 odstotkov dražje.

Strokovnjak s področja gradbeništva, ki ne želi biti imenovan in ni iz enega od treh prijavljenih podjetij, je prepričan, da prenašanje odločitve o izbiri izvajalcev skoraj gotovo ne bo vplivalo na nižjo ceno izvedbe, z njim se lahko le izognejo nekoliko občutljivemu predvolilnemu času. Ocenil je, da je ponudbo oddalo samo eno podjetje (konzorcij), ker je dopusten cenovni prag očitno prenizek. Stroški so se za gradbena podjetja res zelo povečali, zato bi bilo za projekt še najbolje, če bi se naročnik in izvajalci dogovorili za kompromis.

2TDK pričakuje, da bo evropska komisija do konca junija odločila o slovenski vlogi, da bi za tretji sklop gradnje drugega tira pridobila 85-odstotni delež ocenjene vrednosti nepovratnih sredstev (torej kakih 136 milijonov evrov) iz mehanizma Instrument za povezovanje Evrope. Trenutna uspešnost javnega naročila nikakor ne vpliva na odločitev evropske komisije o odobritvi teh dodatnih evropskih sredstev.

Različni pogledi na upravičenost podražitve

Tako velika podražitev (56 milijonov nad investicijskim programom) bi seveda vplivala na končno ceno drugega tira. Po prvotnem investicijskem programu so zanj predvideli 1,195 milijarde evrov. Uprava, ki jo je takrat vodil Dušan Zorko, je finančni načrt oklestila za nekaj več kot sto milijonov evrov, uprava, ki jo zdaj vodi Pavle Hevka, pa je pred enim letom (s podpisom pogodbe o gradnji predorov in trase za 74 milijonov ceneje in z drugimi posegi) investicijski program dodatno znižala na 997 milijonov evrov. Če bi obveljal noveliran investicijski program iz aprila 2021, bi za gradnjo namenili 648 milijonov evrov (trasa in predori) in 161 milijonov (železniški in predorski sistemi), torej 809 milijonov evrov za gradnjo (preostalo so vsa že prej opravljena dela, projekt, zemljišča, nadzor ...). V znesku 809 milijonov je tudi približno 100 milijonov evrov za nepredvidena dela (predvsem kraške jame in plazovi), ne morejo pa tega zneska jemati za pokrivanje podražitev.

Zakon o javnem naročanju dopušča anekse in podražitve, če so te upravičene (na primer občutnejše podražitve energentov, železa, cementa, lesa, delovne sile ...). Toda aneksov je lahko za največ 30 odstotkov. Dvema upravama 2TDK je z vrsto racionalizacij uspelo za približno 200 milijonov evrov poceniti projekt. Toda divjanje cen na svetovnem trgu vse bolj kaže, da bo velik del doseženih prihrankov izgubljen. Pri 40 odstotkov dražji ponudbi v tokratnem javnem naročilu pa gre za različne poglede na to, koliko od zahtevanih dodatnih 56 milijonov evrov bo mogoče pripisati nadpovprečni inflaciji in koliko te podražitve je mogoče označiti in sprejeti kot »upravičeno«.