Energetika je kot bančni sektor v prejšnji krizi

Čeprav so cene energentov izjemno visoke, so letos v težavah številna energetska podjetja v Evropi. Slovenija ni nobena izjema. Poleg Geoplina, ki je zašel v težave v zadnjem obdobju, je pred tem še vrsta podjetij prenehala prodajati nekatere ali celo vse energente. Zakaj prihaja do teh težav? Kateri so ključni razlogi težav? Koliko denarja primanjkuje? Zakaj nekateri kujejo rekordne dobičke, drugi pa so pred stečajem?