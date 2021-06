Energija Plus v roke največjega dobavitelja

Elektro Maribor je Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) prodal 51-odstotni delež družbe Energija Plus. Ta se pretežno ukvarja s prodajo električne energije gospodinjstvom in podjetjem. Posel mora odobriti še Agencija za varstvo konkurence.



Elektro Maribor bo ostal 49-odstotni lastnik Energije Plus, je razvidno iz sporočila družbe. Kupnine družbi ne razkrivata. HSE je sicer največji dobavitelj Energiji Plus in ji na leto proda več kot tisoč gigavatnih ur električne energije. To je okoli dve tretjini električne energije, ki jo Energija Plus proda. Po podatkih baze Gvin je Energija Plus lani ustvarila 115 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je zadoščalo za milijon evrov čistega dobička. Po prihodkih je tretji največji distributer električne energije v Sloveniji za Gen-i in ECE.



Družba je nastala z oddelitvijo prodaje oziroma distribucije električne energije od upravljanja distribucijskega omrežja. Enako, kot so to naredila tudi druga elektro podjetja v Sloveniji. Pri tem naj spomnimo, da je Petrol v začetku letošnjega leta od Elektra Primorska kupil E3. Že pred tem je Gen-i od Elektra Ljubljana kupil družbo Elektro energija. V lasti ustanoviteljev ostaja še ECE, kjer ima 75-odstotni delež Elektro Celje, preostanek pa Elektro Gorenjska.

