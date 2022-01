1,6-milijonsko posojilo za oživljanje soboškega Hotela Diana

Odvetnik Ronnie Christopher Horvat se je lani z družbo Monetic dogovoril za nakup nepremičnine Hotela Diana v središču Murske Sobote, pri čemer pa je potreboval finančno pomoč. Iz današnjih objav na ljubljanski borzi lahko razberemo, da je na začetku leta nakupa hotela financirala tudi družba Equinox iz Ljubljane. Equinox je namreč Horvatu odobril posojilo v višini 1,6 milijona evrov, s končnim rokom zapadlosti 5. 1. 2025.

Celotni znesek nakupa javnosti ni znan, a se neuradno ugiba, da je znašal okoli dva milijona evrov. Znano je tudi, da je del sredstev zagotovil Horvat sam. Nepremičnina se je prodajala že več let, ko je bil njen lastnik Heta Asset Resolution, sicer slaba banka nekdanje avstrijske banke Hypo. Od leta 2020 je lastnik Hete postal Ermaged Limited, za katero stoji srbski poslovnež Miodrag Kostić, ki je stavbo zdaj vendarle prodal.

V stavbi Hotela Diana naj bi v kratkem vrata znova odprla slaščičarna, za tem restavracija z italijansko hrano, gostinsko ponudbo pa bi kasneje dopolnili še z gostilno s prekmurskimi jedmi. FOTO: Jure Banfi

Nepremičnino sta pred slabimi tremi leti želela kupiti Jasna Klepec, nekdanja direktorica Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije in njen poslovni partner Željkom Jovanovićem. Slednja sta bila lastnika družbe Hotel Diana, ki je svojo dejavnost opravljala v omenjeni stavbi in je od leta 2020 v stečaju. Pri Heti so za stavbo takrat zahtevali 1,8 milijona evrov ter zavrnili tri ponudbe Klepčeve in Jovanovića. Od marca 2020 je Hotel Diana prazen.

Obujanje stavbe

Nepremičnino, ki ima 97 sob, prostore za wellness in šport ter restavracijo in slaščičarno, bo poskušal ponovno oživiti Horvat, skupaj s kolegom Dejanom Rituperjem. Kot je Horvat lani pojasnil za pomurske medije, bosta poskušala obuditi gostinsko ponudbo v centru mesta, nastanitveni del nepremičnine pa bo februarja najel Dom starejših občanov Rakičan. S tem bi rešili prostorsko stisko v času renovacije doma v Rakičanu. Novi lastniki obljubljajo še, da bo v stavbi Hotela Diana v kratkem vrata znova odprla slaščičarna, za tem restavracija z italijansko hrano, gostinsko ponudbo pa bi kasneje dopolnili še z gostilno s prekmurskimi jedmi.

Matej Rigelnik, direktor in partner Equinoxa. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Equinox na borzo

Ljubljanska družba Equinox, ki je finančno podprla projekt Hotela Diana, je danes sporočila še, da je agencija za trg vrednostnih papirjev potrdila prospekt za uvrstitev njihovih delnic v trgovanje na organiziranem trgu. Uvrstitev njihovih delnic na borzo smo napovedovali že za jeseni lani, vendar se je odločanje o tem na agenciji zavleklo. Kot smo poročali, gre za prvi na borzi kotirajoč nepremičninski sklad pri nas, nastal pa je z ločitvijo družbe Hoteli Union na dejavnost hotelov in gostinstva ter dejavnost upravljanja nepremičnin.

Portfelj sklada vključuje štiri hotelske in štiri poslovne nepremičnine: Hotel Union, Hotel Lev, The Fuzzy Log, uHotel ter stolpnico Delo, Poslovne prostore Kompasa, poslovne prostore družbe Nomago in poslovni objekt Modna hiša. Skupna površina nepremičnin, ki so vključene v sklad, znaša okoli 65.000 kvadratnih metrov, so takrat povedali upravljavci sklada, ki obenem obljubljajo dividendno donosnost v višini pet odstotkov na leto.