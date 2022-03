Eti s 15-milijonsko investicijo v digitalizacijo proizvodnje

V nadaljevanju preberite:

Izlaško podjetje Eti načrtuje 15 milijonov evrov veliko investicijo v avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnega procesa varovalk in odklopnikov. Investicijo so začeli lani, končali jo bodo sredi leta 2024. Kakšna je investicija Etija? Koliko bodo dobili državne subvencije? Kaj investicija pomeni za delovna mesta?