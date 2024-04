Evropska fotovoltaika beži v ZDA

V nadaljevanju preberite:

Sončne elektrarne bodo, kot kaže, postale največji proizvajalec električne energije tako v Evropi kot tudi po svetu. Toda kljub rekordnim investicijam v gradnjo novih zmogljivosti je evropska fotovoltaična industrija pred novim zlomom, predvsem, ker ne more konkurirati poceni kitajski ponudbi. Kakšne so razlike v cenah med evropskimi, ameriškimi in kitajskimi proizvajalci? Kako ZDA ščitijo svojo industrijo? Kakšne ukrepe pripravlja EU? Kakšne so dobre in slabe posledice zaščite domačih proizvajalcev?