Izziv bo zbrati 10 milijard evrov za Jek 2

Dovoljenje državljanov, da se zgradi Jek 2, ne bo dovolj, gradnjo, ki bo stala okrog deset milijard evrov, bo treba financirati. Glede na stanje javnih financ ne bo mogoča zgolj z zadolževanjem države. Med kampanjo bo ključno vprašanje, kako bomo ta projekt financirali. Odgovarjamo na najpomembnejša vprašanja.

Novembra naj bi bil izveden posvetovalni referendum o izvedbi projekta drugega bloka jedrske elektrarne. Ta naj bi, skupaj z drugimi nizkoogljičnimi viri, zagotovil stabilno preskrbo z električno energijo. Posvetovalni referendum so prejšnji teden podprle vse poslanske skupine z izjemo Levice. Toda o čem bomo državljani na referendumu sploh odločali? Ali dodatni blok jedrske elektrarne potrebujemo? Kdaj bo drugi blok, če se bomo zanj odločili, postavljen? Koliko bo znašala investicija? Jo je Slovenija glede na slabe razmere v proračunu sploh sposobna zgraditi? Kdo bi še lahko sofinanciral gradnjo? Predvsem pa, ali se bo investicija povrnila in pod kakšnimi pogoji? To so ključna vprašanja, na katera bi morali volivci dobiti jasen odgovor še pred novembrskim referendumom. Poleg tega pa seveda tudi zagotovila o varnosti in okoljski sprejemljivosti.