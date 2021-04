Februarja porast trgovine na drobno v EU in Sloveniji

V februarju se je v Evropi obseg trgovine na drobno povečal v primerjavi z mesecem prej, in sicer v evrskem območju za tri odstotke, v celotni Uniji pa za 2,9 odstotka, kažejo ocene Eurostata.



Med posameznimi državami je na mesečni ravni trgovina na drobno najbolj porasla v Avstriji (za 28,2 odstotka), na drugem mestu pa je že Slovenija, kjer je februarsko povečanje obsega nakupov znašala kar 16,4 odstotka, sledi pa Italija z 8,4-odstotnim povečanjem. Med državami, kjer se je obseg trgovine na drobno februarja zmanjšal, prednjačijo Malta, Francija in Madžarska.



Zanimive so tudi primerjave na letni ravni za evrsko območje. V primerjavi s februarjem lani se je zaradi ukrepov obseg prodaje avtomobilskega goriva zmanjšal za 13 odstotkov, prodaja neživilskih izdelkov pa je sicer upadla za 5,5 odstotka, a se je v zvezi z njimi kar za 37,3 odstotka povečala prodaja po pošti in internetu. Na drugi strani pa se je v tem mesecu prodaja hrane, pijač in tobaka medletno povečala za 1,9 odstotka.



Med posameznimi državami, za katere so na voljo podatki, je medletno najbolj upadel obseg prodaje na drobno na Portugalskem (za 15,4 odstotka), Slovaškem in Malti, največja povečanja pa so opazili v Belgiji (za 11 odstotkov), v Avstriji in na Hrvaškem, sledi pa Slovenija, kjer je bil v letošnjem februarju obseg prodaje na drobno za slabe tri odstotke večji kot februarja lani, še izhaja iz podatkov Eurostata.

