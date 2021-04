Februarja upad industrijske proizvodnje v Evropski uniji

Industrijska proizvodnja v februarju je bila v evrskem območju po koledarsko prilagojenih podatkih za odstotek nižja kot mesec prej (v celotni EU je bila nižja za 0,9 odstotka), v primerjavi s februarjem lani pa se je znižala za 1,6 odstotka. Na drugi strani pa je slovenska industrija v februarju izdelala za 0,6 odstotka več kot mesec prej, medtem ko je naša največja gospodarska partnerica Nemčija doživela 1,8-odstotni mesečni upad proizvodnje, še kažejo zadnji podatki evropskega statističnega organa Eurostata.



Medletna primerjava s februarjem 2020 pokaže, da je Slovenija z 1,5-odstotnim padcem industrijske proizvodnje sicer na ravni evrskega povprečja, so pa med državami velike razlike. V Franciji je bil industrijski padec kar 6,4-, v Nemčiji pa šestodstoten, na drugi strani pa so na Irskem, v Litvi in na Finskem imeli znatno industrijsko rast. Ekspanzija slovenske industrije po 2015

Eurostat je objavil tudi koledarsko prilagojene podatke o gibanju v industriji od vključno leta 2015, ki pokažejo, da se je naša industrijska proizvodnja od tedaj do februarja letos povečala za dobrih 26 odstotkov, kar nas postavlja na tretje mesto v Uniji, takoj za Poljsko, kjer je bilo povečanje 30-odstotno, in Irsko. Gre za visoko nadpovprečne številke, saj je bilo sicer povečanje proizvodnje na ravni evrskega območja 1,5-, na ravni celotne EU pa 3,8-odstotno.

