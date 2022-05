Fed agresivno proti inflaciji, ECB čaka junij

Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) se na rekordno inflacijo odziva z napovedanim pospešenim zategovanjem denarne politike. Ob koncu današnjega dvodnevnega zasedanja je pričakovati, da bo svojo ključno obrestno mero dvignila za polovico odstotne točke, za dvakrat več kot običajno. Zaradi inflacijskih pritiskov obresti višajo tudi druge centralne banke, hkrati se dolar v razmerju do evra iz več razlogov krepi, na odločnejše ukrepanje naše ECB pa bo treba še počakati.

Inflacija v ZDA na letni ravni znaša 8,5 odstotka, največ v zadnjih 40 letih. Najvišjo raven, skoraj 15 odstotkov, je sicer dosegla marca 1980, potem pa je Fed pod vodstvom Paula Volckerja zvišal obrestno mero na več kot 20 odstotkov in s tem rast cen umiril na znosne tri odstotke, a je hkrati tedaj povzročil tudi recesijo in rekordno brezposelnost. Te skrbi imajo ameriški denarni odločevalci, ki jih vodi Jerome Powell, tudi zdaj, saj je ameriško gospodarstvo v prvem četrtletju presenetljivo upadlo za 0,4 odstotka v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani, kar sicer pripisujejo začasnim razlogom, ki so povezani z motnjami v mednarodni menjavi in z zmanjšanjem zalog. Osnovni scenarij je po mnenju analitikov še vedno, da bo Fed polodstotna zviševanja obrestnih mer nadaljeval tudi na svojih zasedanjih junija in julija, potem pa naj bi prešel na običajne dvige po 0,25 odstotne točke in nato ob začetku leta 2023 krotil inflacijske pritiske z nekaj več kot triodstotno ključno obrestno mero.

Različna odziva bank

Kaj pa napovedana »jastrebovska« politika Feda pomeni za evro? V kombinaciji s posledicami ruske agresije v Ukrajini in podražitvami energentov in surovin nakazuje krepitev dolarja v razmerju do naše valute. Pred enim letom je bilo treba za en evro odšteti dobrih 1,20, zdaj pa le 1,05 ameriškega dolarja. Samo prejšnji mesec se je dolar proti evru okrepil za pet odstotkov, prejšnji četrtek pa je s tečajem 1,0470 dosegel najvišjo raven po januarju 2017.

»Razmerje med evrom in dolarjem poganja razlika med denarno politiko ameriške in evropske centralne banke. Ko je Fed bolj agresiven, napoveduje cilje in spreminja retoriko v govorih svojih članov, to trg posluša. Zato so začele rasti zahtevane donosnosti obveznic, s tem začenja rasti tudi dolar, evro pa padati,« pravi finančni strokovnjak Blaž Hribar in dodaja, da je ob aktualni močni krepitvi dolarja pomemben tudi dejavnik, ki sovpada z rusko invazijo v Ukrajini.

»Ta zgodba je bolj vpeta v Evropo, Evropa trpi zaradi drage elektrike in plina, begunske krize in razpoloženja Evropejcev do trošenja. Američani v nasprotju z Evropejci trenutno nimajo dragega plina in elektrike, ker nič od tega ne uvažajo. Zdajšnja gospodarska kondicija v Evropi je zaradi teh dejavnikov trenutno slabša kot v ZDA in pritiska na evropsko gospodarsko zdravje, Evropska centralna banka pa trenutno ni tako agresivna v boju z inflacijo, ki je v evrskem območju s 7,5 odstotka le odstotno točko nižja kot v ZDA.«

Medtem ko v stopnji inflacije med Evropo in ZDA ni bistvene razlike, pa je razlika v tem, kako močno lahko v danih razmerah reagirata njuni centralni banki. »Ameriško gospodarstvo praktično ni odvisno od ruskega, evropsko pa je. Zato se ameriška centralna banka lažje agresivno odzove, ECB pa težje, malce zapoznelo in malce bolj medlo. To pač gledamo te mesece in te tedne tudi na kapitalskih trgih in to se vidi tudi na celotnem spektru kapitalskih naložb.«

Svet ECB ima prihodnjo monetarno sejo na začetku junija. »Na zasedanju bodo predstavili tudi nove gospodarske napovedi in ECB je ob takih priložnostih nekoliko pogumnejša in bolj agresivna v svojih dejanjih. In glede na to, da si bosta ta teden sledila dva močna dviga obrestnih mer, v Ameriki in Angliji, nisem edini, ki zato pričakuje nekaj več odločnosti tudi od ECB na junijskem zasedanju. Inflacija se je pač v zadnjih tednih in mesecih močno spremenila in utihnili so zadnji zagovorniki teze, da je le začasna, posledica epidemije in začasnih dogodkov. Žal smo se zbudili v inflacijsko okolje in to velja tudi za centralne bankirje,« poudarja Hribar.