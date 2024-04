Fiskalni svet kritično o proračunskih dokumentih 2024–2027

Sprememba fiskalnih pravil bo precejšen izziv za načrtovanje in izvajanje fiskalne politike, saj predlagani proračunski dokumenti ne zagotavljajo njihovega spoštovanja in vzdržnosti dolga, ugotavlja fiskalni svet v oceni vladnih proračunskih dokumentov 2024–2027.

Primanjkljaj sektorja država (brez upoštevanja interventnih ukrepov) naj bi se, po letošnjem povečanju na približno dva odstotka BDP, vse do leta 2027 ohranjal na podobni ravni, in to kljub napovedanim stabilnim in z vidika javnofinančnih prihodkov razmeroma ugodnim makroekonomskim razmeram.

Letošnje predvideno poslabšanje javnofinančnega položaja je po mnenju fiskalnega sveta predvsem posledica znova precenjenih projekcij investicijske aktivnosti. Za visok primanjkljaj v prihodnjih treh letih naj bi bila zaslužna predvsem visoka tekoča poraba kot posledica sprejetih diskrecijskih ukrepov v preteklih letih.

Po oceni fiskalnega sveta je fiskalna politika letos neustrezno naravnana, izrazito ekspanzivna in tudi ni skladna z lanskim priporočilom sveta EU. Projekcije iz vladnih dokumentov ne zadoščajo trenutno predvideni dovoljeni poti v novem sistemu upravljanja v EU. To bo svet EU sicer dokončno določil jeseni. Poleg tega analiza nakazuje nevzdržnost dolga na dolgi rok, opozarja svet, ki ga vodi Davorin Kračun.

Vladni proračunski dokumenti predstavljajo zamujeno priložnost za postavitev ustreznega ogrodja srednjeročnega proračunskega načrta ob skorajšnji uveljavitvi novih fiskalnih pravil. Posledično bo priprava prvega srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta v okviru novega sistema fiskalnih pravil jeseni letos predstavljala velik izziv, še ugotavlja fiskalni svet.