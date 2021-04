Fortenova je refinancirala Mercatorjev dolg

V prispevku preberite:

Fortenova grupa in Mercator sta podpisala posojilno pogodbo v višini 385 milijonov evrov za refinanciranje obstoječega dolga Mercatorja, ki ga ima družba do skupaj 55 bank, so sporočili iz obeh družb. Mercatorjev dolg bodo nadomestili z obveznicami Fortenova grupe, na podlagi katerih bosta HPS Partners in VTB Europe zagotovili teh 385 milijonov evrov.