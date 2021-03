Fortenova je že solastnica Mercatorja

Začel se je postopek prenosa delnic Mercatorja na Fortenova grupo, ki je včeraj že postala 18,5-odstotna lastnica naše trgovske družbe. Gre za delnice, ki jih je imela v lasti Sberbank in jih je zamenjala za delež v Fortenova grupi. Lastniški delež Fortenova grupe v Sberbank se je tako povečal na 44 odstotkov.»Včerajšnji začetek prenosa delnic Mercatorja na Fortenova grupo in prodaja Poslovnega področja zamrznjena hrana, ki je bila zaključena v ponedeljek, sta del optimizacije portfelja Fortenova grupe. Ta pa je usmerjena v krepitev kapitalske strukture in konsolidacijo ključnih področij, v katerih ima Fortenova grupa vodilni položaj na trgu,« je poudaril prvi mož Fortenoveob začetku postopka prenosa Mercatorjevih delnic.Prihajajoča integracija Mercatorja z maloprodajo Fortenova grupe je po njegovih bededah velika priložnost za vse ključne dobavitelje, tudi za slovenske. Navezal se je danes objavljeno poročilo posebnega člana Mercatorjeve uprave, ki je potrdilo popolno skladnost Mercatorjevega poslovanja z zakonom, t.i. lex Mercator. V poročilu je poudarjeno, da je Mercator svojim strateškim slovenskim dobaviteljem ponudil možnost dolgoročnega dogovora o sodelovanju, ki so ga podpisali vsi tisti, ki so v takem dogovoru videli svoj poslovni interes.Poleg deleža Sberbank, bo na Fortenovo svoj 70-odstotni delež Mercatorja prenesel tudi propadli Agrokor.