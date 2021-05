Fortenova za delnico Mercatorja ponuja 36 evrov

Fortenova je v skladu z napovedmi objavila prevzemno ponudbo za Mercator. Za delnico ponuja 36 evrov, preostali lastniki najboljšega soseda pa se lahko za prodajo odločijo do 23. junija.Fortenova je po nedavnem prevzemu Agrokorjevega deleža v Mercatorju in deleža Sberbank postala 88-odstotna lastnica slovenskega trgovca. Če bodo ponudbo sprejeli vsi preostali delničarji, bo hrvaška skupina za prevzem Mercatorja odštela 26 milijonov evrov. Preostali delež Mercatorja je večinoma v lasti hrvaških skladov in malih delničarjev. Ker prevzemnik že presega polovični delež, prag uspešnosti prevzemne ponudbe ni določen.S prevzemom bo Mercator v celoti prešel v last Fortenove, ki je zdrava naslednica propadlega Agrokorja. »Pomembno je, da je Mercator zdaj dobil strateškega in finančno zdravega lastnika. Kot skupina Fortenova smo vodilni trgovec in največji delodajalec v regiji z več kot 50.000 zaposlenimi,« je pred kratkim za Delo povedal prvi mož Fortenove, ki zagotavlja nadaljnji razvoj slovenskega Mercatorja in njegovo sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.