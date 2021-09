Generali Growth Equity Fund kupil 74-odstotni delež v družbi Diverto

Poseben investicijski sklad

Generali Growth Equity Fund, sklad zasebnega kapitala, ki ga je ustanovila in ga upravlja družba Generali Investments, je sklenil nakup 74-odstotnega deleža v družbi Diverto, podjetju za zagotavljanje visoke ravni informacijske varnosti iz Zagreba. Podjetje Diverto je bilo ustanovljeno leta 2007 in velja za enega od začetnikov razvoja kibernetske varnosti, ki uspešno razvija in nadgrajuje svojo strategijo ter tehnično strokovno znanje, so zapisali v sporočilu za javnost.S kapitalskim vstopom Generali Growth Equity Fund v Diverto bo podjetje okrepilo nadaljnji razvoj svojih storitev in ponudbo teh na trgih v ožji regiji. Naložbo sklada sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka.Podjetje Diverto ponuja celovite storitve informacijske varnosti in je od pionirskih začetkov zraslo v enega vodilnih ponudnikov teh storitev v regiji. »Podjetje strankam, kot so finančne in vladne inštitucije, ponudniki telekomunikacijskih in energetskih storitev, nudi zaščito pred varnostnimi grožnjami, ki lahko povzročijo kršitve varstva podatkov, finančno izgubo in zmanjšano verodostojnost. Ponuja raznovrstne storitve informacijske varnosti, od svetovalnih do storitev upravljanja. Nabor storitev vključuje upravljanje, obvladovanje tveganja in skladnosti, ocene in testiranja, izobraževanje in usposabljanje, odziv na incidente, storitve krepitve zaščite in varnostni operativni center. Podjetje spada v sam vrh po številu pridobljenih certifikatov, ki se uporabljajo v tem sektorju,« še navajajo.Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Omenjeni sklad investira v mala in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, zgraditvi prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj. Ustanovljen je bil leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazilastniškemu financiranju slovenskih malih in srednje velikih podjetij ter podjetij mid-cap.Kot smo že poročali, je sklad doslej vložil že v družbo LIT Tranzit, v hrvaško družbo Eko Papir in v kmetijsko podjetje Panorganix iz Ljutomera.