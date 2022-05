Geodetska uprava: Nepremičninski cikel se bliža vrhu

Ob rekordni rasti cen stanovanjskih nepremičnin in rekordnem številu transakcij z zemljišči za gradnjo stanovanjskih stavb je lani znova oživel tudi trg poslovnih nepremičnin, v svojem poročilu ugotavlja Geodetska uprava. Ta obenem navaja, da se glede na doseženo raven cen in obseg novogradnje v glavnem mestu vse bolj približujemo vrhu nepremičninskega cikla.

»Obrata cen nepremičnin sicer ni pričakovati, dokler ponudba novih stanovanj v največjih mestih, predvsem pa v Ljubljani, ne bo presegla povpraševanja oziroma dokler se ne bo čas prodaje stanovanj bistveno podaljšal in se ne bodo začele kopičiti zaloge neprodanih stanovanj,« so zapisali na Geodetski upravi (Gurs). Tako Slovenci predvidoma ostajamo z rekordnimi cenami nepremičnin tudi letos.

V Sloveniji se je lani razlika v cenah stanovanjskih nepremičnin med pretežno ruralnimi območji, kjer so cene nepremičnin najnižje, in območjem Ljubljane, kjer so najvišje, še nekoliko povečala, medtem ko se je razlika v cenah zemljišč za gradnjo stanovanjskih nepremičnin nekoliko zmanjšala. Cene stanovanj v večstanovanjskih stavb so bile na primer lani v Ljubljani v povprečju do štirikrat višje, cene stanovanjskih hiš pa do sedemkrat višje kot v Beli Krajini. Cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb pa so bile na primer v Ljubljani okoli petindvajsetkrat višje kot v Prekmurju in okoli petnajstkrat višje kot v Beli Krajini.