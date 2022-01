Geoplin po novem vodi Vanja Lombar

Največjega slovenskega trgovca s plinom po novem vodi Vanja Lombar, nekdanja direktorica OMV Slovenija. Ta je na položaju direktorja nadomestila Boštjana Napasta, ki je Geoplin vodil od leta 2011. Napast je z mesta direktorja odstopil avgusta lani, saj se ni strinjal z načinom vodenja družbe, ki ga je uvedel večinski lastnik Petrol. Nekdanji prvi mož Geoplina je medtem že postal novi predsednik uprave Luke Koper, petletni mandat mu je nastopil v začetku decembra.

Nadzorni svet družbe Geoplin je Lombarjevo imenoval za obdobje petih let, mandat pa ji je začel teči v začetku tedna oziroma tretjega januarja. Vanja Lombar je bila od leta 2010 zaposlena v OMV Slovenija, leta 2015 je prevzela tudi vodenje podjetja. Pred vstopom v naftno panogo je bila vodja prodaje poslovnega sektorja pri Simobilu, zatem pa kariero nadaljevala v zavarovalništvu. Lombarjeva je bila leta 2016 tudi dobitnica nagrade artemida, ki jo Združenje Manager podeljuje vodilnim menedžerkam v Sloveniji za prevzem najvišje vodstvene funkcije.

Geoplin je v letu 2020 ustvaril 391 milijonov evrov prometa in 12 milijonov čistega dobička. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Večino zemeljskega plina prodajo v tujino

Geoplin je v letu 2020 ustvaril 391 milijonov evrov prometa in 12 milijonov čistega dobička. V istem letu so prodajo zemeljskega plina povečali za 27 odstotkov; tako so leta 2019 prodali 20,9 teravatne ure zemeljskega plina, leta 2020 pa je številka znašala 26,6, piše v zadnjem letnem poročilu. Večinski delež prodanega zemeljskega plina predstavljajo tuji kupci, teh je bilo leta 2020 68 odstotkov.

Namen novega vodstva je graditi na dozdajšnjih rezultatih, skupaj s strokovno in zavzeto ekipo zaposlenih pa bodo iskali nove priložnosti na vse bolj dinamičnem trgu zemeljskega plina, pojasnjujejo v podjetju.