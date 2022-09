Lastniki o dokapitalizaciji Geoplina oktobra

V nadaljevanju preberite:

Če se bo izkazalo, da zaradi nedobav plina iz Rusije lahko pride do ogrožanja oskrbe z zemeljskm plinom in finančnih težav Geoplina, bo slovenska vlada ukrepala, so nam odgovorili na ministrstvu za infrastrukturo. Vlada ima v proračunu rezerviranih 750 milijonov evrov za dokapitalizacijo energetskega sektorja, če bo ta potrebna, možna je nacionalizacija, je dejal premier Robert Golob. Kaj glede tega pravijo na ministrstvu za infrastrukturo? O čem so razpravljali lastniki Geoplina?