Globalna prisotnost z oblačnim poslovanjem

V nadaljevanju preberite: Odkar je svet prizadela pandemija, se je poslovanje podjetij v številnih pogledih postavilo na glavo. Leta 2020 je bila večina zaposlenih prisiljena delati na daljavo – od doma, nekatera podjetja so bila kot ponudniki nenujnih storitev prisiljena celo (začasno) zapreti svoja vrata.



Letos pa je vsem, tudi tistim, ki so bili relativno dobro pripravljeni na krizno upravljanje, postalo jasno, da to ni samo kriza, temveč da bodo posledice najverjetneje z nami tudi v prihodnje. Brez dvoma podjetja po pandemiji ne bodo več enaka. Kakšne pa so spremembe, ki jih lahko pričakujemo?