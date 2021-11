Gorenjska banka prevzema Sberbanko v Sloveniji

Gorenjska banka je podpisala pogodbo za nakup Sberbank v Sloveniji.

To je del posla, v katerem sta Gorenjska banka in njena lastnica srbska AIK banka kupili Sberbanke v Sloveniji, Srbiji, BiH, na Hrvaškem in Madžarskem z bilančno vsoto 7,3 milijarde evrov. O prodaji evropske veje ruske banke, ki ima sedež na Dunaju, se je govorilo že dalj časa.

Mario Henjak. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prevzem predstavlja priložnost, da Gorenjska banka poveča obseg poslovanja na slovenskem bančnem trgu in se z 9,4-odstotnim tržnim deležem uvrsti med tri največje banke. »Naša dolgoročna poslovna strategija je usmerjena v povečevanje tržnega deleža in širitev poslovanja. Podpis pogodbe ustvarja nove priložnosti za nadaljnjo rast na slovenskem trgu in s tem prispeva k razvoju v eno vodilnih bančnih skupin v regiji,« je komentiral predsednik uprave Gorenjske banke

»Od leta 2019, ko je AIK banka postala njen večinski lastnik, Gorenjska banka beleži rast poslovanja, čemur sledi stabilna kapitalska in depozitna osnova ter izboljšana donosnost, kar nas spodbuja, da nadaljujemo z naložbami v tem delu Evrope,« je komentirala predsednica izvršnega odbora AIK banke in predsednica nadzornega sveta Gorenjske banke Jelena Galić.

»Kot skupina na ta način pridobivamo dodatno finančno moč in kredibilnost ter postajamo pomemben partner za podjetja, ki delujejo na številnih regionalnih trgih. Intenzivno razvijamo proces digitalizacije, uvajamo nove bančne produkte, naš cilj poleg poslovne rasti je biti prepoznani kot ena najbolj inovativnih bank ter zanesljiv partner našim komitentom. Po uspešno zaključenem prevzemnem postopku hčerinskih družb Sberbank v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Republiki Srbski, na Hrvaškem in Madžarskem se bo bilančna vsota naše bančne skupine zvišala na več kot 11 milijard evrov,« je dejala Galićeva.

Zaključek posla je odvisen od pridobitve soglasij regulatorjev, predvidoma v letu 2022.

FOTO: Tadej Regent/Delo

Skromno poslovanje

Slovenska Sberbanka je lani ustvarila milijon evrov čistega dobička, predlani pa 10,4 milijona evrov. Čisti obrestni prihodki banke v Sloveniji so lani zdrsnili za 12 odstotkov in dosegli 30,3 milijona evrov. So pa za 17 odstotkov poskočile čiste provizije, ki so znašale 12,6 milijona evrov. Še slabše je šlo lani hrvaški hčeri, ki je utrpela 4,8 milijona evrov izgube, predlani je dobiček banke na Hrvaškem znašal 10,1 milijona evrov.

Sberbanko so prizadele sankcije

Prodajo Sberbank Europe so Rusi že napovedali. Banko so prizadele sankcije proti Rusiji, Sberbank pa se bo v prihodnjih dveh letih po lastnih napovedih umaknila tudi iz lastništva skupine Fortenova, naslednice propadlega Agrokorja, v kateri je skupaj z rusko banko VTB največja lastnica. V sklopu Fortenove deluje slovenski Mercator.

Sberbank je nekdanja avstrijska Volksbank, ki je bila leta 2012 prodana ruski Sberbank, ko je ta imela ekspanzivno obdobje. Zdaj krčijo poslovanje, umaknili so se, denimo, iz Turčije. Volksbank se je znašla v težavah po prejšnji finančni krizi in je v postopku sanacije prodala bančno mrežo zunaj Avstrije.

Primož Dolenc. FOTO: Leon -Vidic/Delo

Bančni trg v Sloveniji se konsolidira

S prevzemom Sberbanke v Sloveniji se nadaljuje bančna konsolidacija pri nas. OTP prevzema Novo KBM - posel naj bi bil končan prihodnjo pomlad -, s čimer bo madžarska banka postala največja v Sloveniji. Prav Nova KBM je bila v zadnjih letih najbolj aktivna pri konsolidaciji, in sicer so integrirali Abanko, pred tem pa tudi Poštno banko in KBS banko. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak pa je septembra na omizju v okviru Finančne konference dejal, da ne izključuje možnosti, da bodo z nakupi spet postali največja banka v državi.

Viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc pravi, da konsolidacija v bančništvu do določene stopnje pozitivno vpliva na učinkovitost in je zaželena: »Ugotavljamo pa, da povezava med konsolidacijo ter učinkovitostjo in finančno stabilnostjo ni linearna. V določenem trenutku začne padati, zato je treba najti optimalno konsolidacijo.«