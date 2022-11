Gospodarsko razpoloženje se je novembra izboljšalo

Razpoloženje v gospodarstvu se je po trendu upadanja, ki je trajal od začetka leta, novembra izboljšalo, ugotavljajo na Sursu. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila sicer še vedno negativna, dosegla je minus 1,8 odstotne točke, vendar pa je bila za 3,5 odstotne točke višja kot mesec prej.

Nekaj več optimizma so so ta mesec nakazali vsi posamezni kazalniki zaupanja. V storitvenih dejavnostih se je kazalnik zvišal najbolj, za 1,5 odstotne točke, v predelovalnih dejavnostih za 1,4, med potrošniki za 0,3, v trgovini na drobno in v gradbeništvu pa za 0,2 odstotne točke.

V predelovalni industriji sta na mesečno izboljšanje vplivala kazalnika pričakovana proizvodnja in skupna naročila; vrednost prvega se je zvišala za šest, vrednost drugega pa za pet odstotnih točk. Za prihodnje leto pa četrtina podjetij iz predelovalnih dejavnosti načrtuje več vlaganj v investicije, 14 odstotkov pa jih meni, da bodo njihove investicije nižje.

V primerjavi s prejšnjim novembrom je bila vrednost kazalnika gospodarske klime nižja za 4,8 odstotne točke. Zanimivo pa je, da primerjave na letni ravni pokažejo precej različne rezultate po posameznih dejavnostih. Znižala sta se kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (upad za 4,5 odstotne točke) in med potrošniki (za dve odstotni točki). Na drugi strani so na spremembo vrednosti pozitivno vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (dvig za 1,1 odstotne točke), trgovini na drobno (za 0,6) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).