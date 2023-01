Gospodarstvo se večinoma ohlaja, klima pa je malo boljša

Gospodarska aktivnost se je proti koncu leta večinoma še naprej ohlajala, gospodarska klima pa se je pri tem sicer nekoliko izboljšala, a ostaja nižja kot pred letom dni, ugotavlja Umar v zadnjem Ekonomskem ogledalu. Potrošnja gospodinjstev je proti koncu leta po Umarjevi oceni ostala podobna kot v predhodnem četrtletju. Se je pa v zadnjem četrtletju lanskega leta finančni položaj gospodinjstev nekoliko poslabšal, a so pri najranljivejših zmanjšanje kupne moči blažili ukrepi države za zmanjšanje draginje.

Prihodka v trgovini in drugih tržnih storitvah sta se oktobra zmanjšala. Prav tako se je zmanjšal tudi izvoz blaga v države EU, počasna krepitev aktivnosti predelovalnih dejavnosti, zaznana v prejšnjih četrtletjih, pa se je novembra ustavila. Na drugi strani se je vrednost gradbenih del do novembra medletno močno okrepila. Ohlajanje gospodarske aktivnosti v večini dejavnosti, visoke cene energentov in razmeroma toplo vreme so v zadnjih dveh mesecih 2022 privedli do nižje porabe zemeljskega plina in elektrike kot v primerljivem obdobju pred letom dni.

Gospodarska klima se je decembra drugi mesec zapored nekoliko izboljšala. Ostaja sicer precej nižja kot pred letom dni, a je bila razlika do vrednosti v tistem času najnižja v zadnjih sedmih mesecih. K izboljšanju so prispevali tudi ukrepi za blažitev draginje za gospodinjstva in podjetja, pomoč podjetjem ter zmanjšanje negotovosti glede dobav energentov to zimo, ocenjujejo na Umarju.

Število delovno aktivnih je še naprej raslo, še posebej v gradbeništvu, kjer najbolj čutijo pomanjkanje delovne sile, število brezposelnih pa je bilo ob koncu leta za okoli petino nižje kot leto prej. Ob tem se je inflacija decembra nekoliko okrepila (na 10,3 odstotka), predvsem zaradi višje rasti cen nekaterih storitev, sicer je lani k inflaciji največ prispevala rast cen hrane, ugotavljajo na Umarju.