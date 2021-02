Gostilne bi odpirali po italijanskem modelu

V nadaljevanju preberite:

Skladno z vladnim semaforjem za sproščanje ukrepov so se prejšnji teden sprostile nekatere gospodarske dejavnosti. Zaprte ostajajo gostilne in hoteli, ki še do danes niso prejeli pogojev za vnovično obratovanje. Medtem ko sta bivši minister za zdravje Tomaž Gantar in strokovna skupina lani govorila o odpiranju gostinstva šele v zeleni fazi epidemije, so pričakovanja gostincev zdaj drugačna. Kdaj in kakšno sproščanje pričakujejo gostinci? Zakaj gostinska dejavnost ni del načrta sproščanja in kdo odloča o sprostitvi te dejavnosti? Kakšne so razmere v Evropi in kaj pomeni italijanski model?