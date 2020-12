Namesto zaprtih gostincev služijo trgovci

Pričakujejo pokritje stroškov

Ljubljana – V Sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije opozarjajo na vse večjo stisko in obup gostincev po vsej Sloveniji, saj so z odlokom zaprti že tretjino leta To pa gre na roko trgovcem, ki letos opažajo večjo prodajo alkoholnih pijač, še posebej piva in žganih pijač.Vlada gostincem niti v predbožičnem času ni dovolila odpreti vrat, tako da jim ostane le dostava na dom ali osebni prevzem hrane oziroma pijače, kar pa, kot ugotavljajo, ne more nadomestiti prihodkov normalnega delovanja. Še posebej, ker od decembra na prevzemnih mestih ne se smejo ponujati niti alkoholnih pijač. »Pravzaprav težko opišem, kakšno stisko in obup izražajo gostinci prek številnih klicev in elektronskih sporočil. Ko se s takimi zgodbami soočaš dan za dnem, postaja jasno, da se z nezadovoljivimi ukrepi pomoči igramo z življenji in usodami mnogih,« poudarjapredsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS. V zbornici opozarjajo, da je v novembru število brezposelnih v panogi turizma in gostinstva poskočilo za kar 19 odstotkov v primerjavi z oktobrom.Glede na to, da so bili gostinski lokali letos zaprti že štiri mesece, so v sekciji prepričani, da bi od države lahko upravičeno pričakovali vsaj pokritje stroškov v celoti. Kot poudarjajo, bo po tolikšnem času prepovedi obratovanja treba začeti pokrivati tudi izpad prihodkov oziroma izgubo, saj dolgotrajno zaprtje vse gostince postavlja pred vprašanje preživetja. Sekcija predlaga enostavnejši sistem povračil stroškov, po vzoru sosednjih držav, denimo Avstrije, kjer enostavno, pregledno in takoj, še v istem mesecu, dodeli država 80 odstotkov prometa, ki ga je imel v istem mesecu lansko leto. Pogoj za učinkovito pomoč panogi pa je, da država v protikoronskih ukrepih turizem obravnava ločeno od preostalega gospodarstva, so prepričani.Gostinci so prepričani, da se jih obravnava diskriminatorno, saj se morajo, medtem ko večina gospodarstva in javni sektor lahko dela, ustvarja, izplačuje plače in krizne dodatke, zadolževati, da pokrivajo stroške in prispevke. Poleg tega so tudi pogoji za upravičenost do ukrepov pomoči neživljenjski in za mnoge nedosegljivi. »Tudi od prejetega univerzalnega temeljnega dohodka večini po plačilu prispevkov ostane zgolj drobiž. In kot da vse to ni dovolj, so nam v tem predprazničnem času, ko bi lahko zaslužili vsaj za pokritje kakšne položnice, prepovedali še prodajo kuhanega vina, medtem lahko v sosednji trgovini prodajo neomejene količine alkohola. Ali je to res potrebno?« se sprašuje Cvar.Prodajo več piva in žganjaZaprtje gostinskih lokalov pa se, kot kaže, pozna tudi pri tgovcih. V Mercatorju letos beležijo nekoliko večjo prodajo alkoholnih pijač v primerjavi z enakim obdobjem lani. »Ni pa se povečala prodaja vseh kategorij alkoholnih pijač, nekoliko bolj se je povečala prodaja piva in žganih pijač,« ugotavljajo pri najboljšem sosedu in dodajajo, da je bila rst večja v mesecih strožjih omejitev.Tudi v Sparu opažajo, da se je prodaja alkoholnih pijač se je v letošnjem letu povečala v primerjavi z lanskim: »Višjo prodajo beležimo že skozi celo leto, se je pa dodatno povečala v času zaprtja gostinskih lokalov.« Zaznavajo večje povpraševanje po vseh vrstah alkoholnih pijač, še posebej pa po pivu in žganih pijačah. Tudiv Hoferju na splošno opažajo zmerno povečano rast prodajepri pivu in žganih pijačah, nekoliko več pri žganih pijačah. »V času praznikov se prodaja sicer vedno nekoliko poveča,« dodajajo. V Lidlu ne opažajo sprememb.V Sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS se bojijo, da bodo gostinski lokali še nekaj časa zaprti, zato trenutni ukrepi ne bodo zadostovali. Državo tako pozivajo, naj prilagodi ukrepe pomoči, da bodo v pomoč tudi gostincem.